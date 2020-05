Der bislang Unbekannte klingelte am Sonntagnachmittag, zwischen 14 und 15 Uhr, bei der 87-Jährigen und gab sich ihr gegenüber als Pflegekraft aus. Die Frau ließ ihn in die Wohnung, wo sie sich am Küchentisch zunächst für rund 15 Minuten unterhielten. Danach verließ der Mann die Wohnung unter einem Vorwand und kam nicht mehr zurück.