Easy, smart, stylisch Modetrend Overall: Wie die Stars den lässigen Einteiler stylen

Beim Styling ist es wichtig, den Look mit den richtigen Accessoires zu pimpen, damit Frau als Fashionista und nicht Klempner erkannt wird. Dafür eignen sich am besten eine Statement-Tasche, auffälliger Schmuck und ein schöner Gürtel. Natürlich kommt es immer auf das Modell an, aber gerade jetzt kann ein Barrett dem Overall ein herbstliches Flair verleihen. Schuhtechnisch funktionieren Heels, Ankle Boots und derbe Stiefel zum Utility Overall. Wichtig: Der Overall sollte hochgekrempelt werden, sodass ein Stück Bein hervorblitzt.