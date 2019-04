Earl Thomas Conley gestorben Blake Shelton trauert um seinen "Helden und Freund"

Die Country-Welt trauert um Sänger Earl Thomas Conley (1941-2019). Der Musiker ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Bekannt wurde er in den 80er Jahren durch Hits wie "Holding Her and Loving You", "What I'd Say" und "Once In a Blue Moon". Country-Star Blake Shelton (42) bestätigte via Social Media, dass Conley am Mittwoch in Nashville gestorben ist.