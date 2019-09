Es besteht akuter Aufklärungsbedarf über Regeln und Gefahren

Großen Informationsbedarf sah Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern: „Man muss schon sagen, dass viele gar nicht wissen, wie sie sich mit einem E-Scooter bewegen sollen und vor allem, was sie dürfen und was sie nicht dürfen.“

So leicht die Bedienung der Geräte ist, so groß seien die Gefahren, erklärte Fahrlehrer Peter Kopeczek: „Gefährlich sind die Roller auf dem Fußweg für die Fußgänger, auf der Straße sind die E-Scooter-Fahrer selbst gefährdet. Es können sich auch die draufstellen, die das Fahren nicht so drauf haben, vor allem Jugendliche, denen jede Verkehrserfahrung fehlt, bewegen sich plötzlich mit einem Kraftfahrzeug.“ Da der Scooter von vielen als Spaßmobil gesehen würde, seien sich die Fahrer oft gar nicht bewusst, dass es sich laut Gesetz dabei um ein Kraftfahrzeug handle. Diese Haltung fällt auch den Polizisten oft auf, sagt Polizeivertreter Brunner: „Aber als Kraftfahrzeugführer werde ich mit einem Autofahrer gleichgesetzt und muss mich an die gleichen Verkehrsregeln halten. Dazu gehört, bei roten Ampeln anzuhalten und nicht betrunken zu fahren.“ Außerdem darf man nur auf dem Radweg fahren und muss, sollte keiner vorhanden sein, auf die Straße ausweichen. Brunner: „Die Leute denken, dass es wie beim Fahrradfahren ist und man alles wohl nicht so eng sehen wird.“ Deshalb solle man sich vor der Benutzung ein paar Bestimmungen ins Gedächtnis rufen. Zuallererst: Man muss das 14. Lebensjahr vollendet haben, davor ist es nicht erlaubt, einen E-Scooter zu benutzen.