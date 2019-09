Die MVG steuert ein MVG Rad Jahrespaket über 30 Freiminuten pro Tag bei. Außerdem verteilt die MVG an alle Teilnehmer des Parcours und der Selfie-Challenge auf der E-Scooter-Bühne in den Riem-Arcaden Gutscheine für Freiminuten. Mit der Challenge soll so plakativ wie möglich vermittelt und verbreitet werden, was man auf und mit den E-Scootern darf und vor allem, was gar NICHT geht.