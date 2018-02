Vor allem Eltern packten ihre Kinder in warme Sachen, holten den Schlitten aus dem Keller und rodelten die vielen Münchner Hügel hinab. Am Montag bleibt es übrigens zapfig, mit einer schnellen Schneeschmelze muss man also nicht rechnen. Wer vom Weiß genug hat, wird das grämen, alle anderen dürfen sich freuen, dass sich das Weiß so weniger schnell in braunen Batz verwandeln dürfte.