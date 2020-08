Dwayne Johnson deutet Zeichen Justin Bieber mit Baby im Arm: Übt der Sänger seine Vaterqualitäten?

Hailey (23) und Justin Bieber (26, "Sorry") feiern im September ihren zweiten Hochzeitstag. Nachwuchs sei für das Paar nach eigener Aussage aber noch kein Thema. Dabei stünde dem Popsänger ein Baby im Arm doch so gut, wie nun ein neues Foto bei Instagram zeigt. Bieber, oberkörperfrei und mit Mund-und-Nasenschutz ausgestattet, hält darauf ein nur wenige Tage altes Baby - seine "so wertvolle" Nichte Iris.