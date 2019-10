DVD-Release des Action-Krachers "John Wick: Kapitel 3": Der Auftragskiller kommt nach Hause

Was folgt, ist das bekannte Spektakel - im Vergleich zum Kino mit sechs Extraminuten - in einer Länge von 132 Minuten. Wer 18 Jahre oder älter ist, darf sich zudem an den Bonuszugaben erfreuen. Hier gibt es etwa Erläuterungen zum Hintergrund von John Wick. Vieles hilft, um das Verständnis der Macher hinter den Szenen nachzuvollziehen und noch tiefer in die düstere Welt einzutauchen. "Der Film zeigt den Kampf zwischen John und John Wick", sagt Keanu Reeves, und bringt damit den Film auf den Punkt.