Vorwurf gegen "Reichsbürger" wegen unerlaubten Waffenbesitzes

Die polizeiliche Überprüfung des 58-Jährigen sei im Rahmen eines seit Beginn 2019 laufenden Klageverfahrens erfolgt, so die Beamten. "Bei diesen Ermittlungen wurde bekannt, dass er seit 2003 unberechtigt einen Doktortitel führt." Er habe die Eintragung dieses Titels in Personalausweis und Reisepass veranlasst, so der Vorwurf.