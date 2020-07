München - Seit der Corona-Pandemie verstärkt sich bei vielen Familien der Wunsch nach einem eigenen Haus, am besten mit Garten. Denn der Lockdown wirkte sich sehr unterschiedlich aus: Während sich Hausbesitzer in ihrem eigenen Garten relativ frei bewegen konnten, fühlten sich Apartment-Bewohner in ihren eigenen vier Wänden teils gefangen.