Nach der Beschwerdeflut hat sich nun Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle in einer Stellungnahme über die Terminvergabe im KVR geäußert. Die Stadträtinnen Sabine Bär und Alexandra Gaßmann (beide CSU) hatten eine Anfrage gestellt und nachgefragt, warum es denn so lange dauere, um einen Termin im KVR zu bekommen und man dann trotzdem noch warten müsse. In letzter Zeit sei es vermehrt zu Problemen und Ausfällen in der IT-Abteilung des KVR gekommen, so Böhle. Trotzdem würde die durchschnittliche Wartezeit im Mai mit einem Termin im Bürgerbüro aktuell ca. 16 Minuten betragen.