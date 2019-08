Betrunkener radelt durch U-Bahnhof Fraunhofer Straße

In Schlangenlinien fuhr ein Radler am Sonntag gegen 0.50 Uhr durch die Feldmochinger Straße (Fasanerie). Eine Polizeistreife wollte den 26-Jährigen aus München stoppen. Doch der Radler wollte nicht anhalten. Elegant wich er den Beamten aus. Allerdings blieb er nach Polizeiangaben mit einem Pedal an dem quer auf der Fahrbahn abgestellten Streifenwagen hängen. Der 26-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte.