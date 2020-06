Heute vor 134 Jahren unterschrieb Psychiater Gudden das Gutachten

Ludwig II. soll schwer depressiv gewesen sein. Am 10. Juni 1886 wurde er wegen angeblicher Anzeichen einer Geisteskrankheit entmündigt und in Schloss Berg am Starnberger See unter Hausarrest gestellt. Drei Tage später waren er und sein Psychiater Dr. Bernhard von Gudden, der ihn für verrückt erklärt hatte, tot. Der Märchenkönig schrieb einmal: "Ein ewiges Rätsel will ich bleiben mir und anderen."