Winterlauf 2019: Streckenverlauf

20 Kilometer gilt es am Sonntag zu bewältigen. Dabei führt die Strecke im Kreis aus dem Olympiastadion heraus, am Radstadion vorbei, über das Tollwood-Gelände, den Coubertinplatz zur BMW-Welt und dann unten am SeaLife und am Olympiaberg entlang zurück zum Stadion. Um auf die 20 Kilometer zu kommen, müssen die Läufer diese Strecke insgesamt vier Mal absolvieren.