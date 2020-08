Durch Corona-Pandemie getrennt Nicole Kidman sieht ihre Mutter nach acht Monaten wieder

Ganze acht Monate ist es her, dass sie sich gesehen haben. Jetzt kann Nicole Kidman (53, "Bombshell - Das Ende des Schweigens") ihre Mutter endlich wieder in die Arme schließen. "Es fühlt sich so gut an, meine Mutter umarmen zu können", schreibt die Schauspielerin zu einem Instagram-Foto, das sie strahlend bei ihrem ersten Wiedersehen mit Mama Janelle (80) zeigt.