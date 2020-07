Duette, Rückblicke, Botschaften So verbrachte der Ex-Beatle Ringo Starr seinen 80. Geburtstag

Die Show bestand aus kleinen Clips mit Geburtstagsgrüßen und Musikeinlagen seiner Freunde, Konzertmitschnitten und alten Fotos, die Starrs Karriere Revue passieren ließen. Paul McCartney (78) tauchte in einem Konzertmitschnitt auf, in dem die beiden Ex-Bandkollegen 2019 den Beatles-Song "Helter Skelter" im Dodger Stadium in Los Angeles performten. Teil seiner rund einstündigen Geburtstagsshow, mit der er die Organisationen Wateraid, Musicares, Black Lives Matter und die David Lynch Foundation unterstützte, waren zudem Sheryl Crow (58), Joe Walsh (72), Ben Harper (50) und Gary Clark Jr. (36).