Neue Architekten für das Deutsche Museum

Übernehmen wird RKW Architektur + Rhode und Wawrowsky GmbH, die ihren Sitz in Düsseldorf hat. Wie das Museum mitteilt, hat RKW bereits Erfahrung mit öffentlichen Aufträgen. So hat das Büro die Skulpturenhalle Neuss gebaut und an der Modernisierung der Leopoldina in Halle an der Saale mitgewirkt.