Raubüberfall läuft schief

In Aurora, im US-Bundesstaat Colorado betritt am 2. September dieses Jahres ein Mann ein Geschäft für E-Zigaretten, um dieses zu überfallen. Beim Zücken der Waffe, die sich später als Attrappe herausstellt, rutscht ihm diese aus der Hand über den Tresen direkt vor die Füße der Verkäuferin. Einen kurzen Moment versucht er noch, an die Spielzeugwaffe zu kommen, schaffte es aber nicht über den Tresen zu klettern. Dann macht er kehrt und rennt aus dem Laden. Bei seiner Flucht rutscht ihm dann seine Hose bis zu den Knien runter.