Giesing - Drei rabiate Jugendliche haben am Sonntagabend in einer Tankstelle in Obergiesing gewütet und es der Polizei nach ihrer Tat nicht sonderlich schwer gemacht, sie zu schnappen. Zuvor hatten sie vom 41-Jährigen Betreiber der Tankstelle Hausverbot bekommen, dieses missachtet und daraufhin einen handfesten Streit vom Zaun gebrochen.