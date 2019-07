Beide Keeper wechselten sich in der Vorbereitung ab, auch beim Mini-Turnier in Heimstetten am Samstag durfte jeder 45 Minuten spielen. "Henne hat gut gehalten gegen Gladbach, Marco hat es gut gemacht gegen Fürth", lobte Bierofka die guten Auftritte seiner beiden Keeper in den Vergleichen mit den höherklassigen Kontrahenten und sprach von einer "Bauchentscheidung".