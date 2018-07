"Der Trainer hat den Zweikampf im Tor ausgerufen, ein Stück weit offener als im Winter. Ich bin relativ positiv gestimmt", sagte Bonmann zuletzt. Woran es Bierofka letzten Endes festmachen könnte, Bonmann in den Kasten zu stellen? Während er Hiller auf der Linie das Prädikat Weltklasse verliehen hatte, sieht Bonmann sein offensives Torwartspiel, sein Plus an Erfahrung und sein professionelles Auftreten als Stärken.