Vorhaben des TSV 1860: der Atmosphäre trotzen

Von den Vorurteilen zu den Fakten: Die Löwen und Erdmann müssen am sechsten Spieltag der Dritten Liga (Samstag, 14 Uhr) bei Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg antreten. "In Dortmund habe ich selbst schon gespielt. Ich bin mal gespannt, wie laut es in Magdeburg ist", sagte ein schmunzelnder 1860-Trainer Daniel Bierofka am Freitag. Der 40-Jährige zeigte sich unbeeindruckt von Erdmanns Aussage im "Merkur": "Wir haben zum Auftakt in der letzten Saison vor über 40.000 Zuschauern in Kaiserslautern gespielt. Auch bei unseren Heimspielen im Grünwalder Stadion ist es sehr laut. Ich denke nicht, dass unsere Spieler ein Problem damit haben dürften." Sechzigs Vorhaben: der Atmosphäre trotzen.