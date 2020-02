Duell in "Das große Promibacken" Rebecca Mir und Massimo Sinató: Wer hat in der Küche das Sagen?

Wer wird in der vierten Staffel von "Das große Promibacken" die besten Kreationen präsentieren und Nachfolger/in von Evi Sachenbacher-Stehle (39)? Der Back-Wettbewerb geht an diesem Mittwoch (12. Februar; 20:15 Uhr in Sat.1) in eine neue Runde. In sechs Folgen werden acht Promis ihr Talent im Rühren, Kneten und Dekorieren unter Beweis stellen. Mit ihren Tortenkreationen müssen sie die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt (48) und Christian Hümbs (38) Runde um Runde überzeugen, am Ende wartet eine Siegprämie von 10.000 Euro für den guten Zweck.