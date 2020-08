Duell der TV-Koch-Legenden bei VOX Steffen Henssler grillt Tim Mälzer

Kampf der Giganten bei VOX: Das mit Spannung erwartete Duell zwischen den beiden TV-Koch-Legenden Steffen Henssler (47) und Tim Mälzer (49) entschied am Sonntagabend der Gastgeber von "Grill den Henssler" für sich. Damit glückte Henssler die Revanche für seine Niederlage aus der Mälzer-Show "Kitchen Impossible" in diesem Frühjahr. Doch die beiden Hamburger mussten bis an ihre Grenzen gehen, um am Ende einen Sieger auszumachen.