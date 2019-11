München - Greg Monroe ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Der 2,11-Meter-Mann blickt schließlich auf neun Jahre NBA-Erfahrung und 632 Spiele in der besten Basketballliga der Welt zurück. Kein Wunder also, dass der neue Starcenter des FC Bayern Basketball auch vor dem Euroleague-Spiel am Freitag (18.45 Uhr/Magenta Sport) gegen Fenerbahce Istanbul sagte: "Kein Spiel ist besonders für mich. Ich gehe jedes mit dem gleichen Fokus an."