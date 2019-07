Spuck-Attacke von Bekiroglu

Rückblick: Ende März dieses Jahres gastierte der TSV 1860 in Braunschweig, beide Teams befanden sich im Abstiegskampf. Kurz vor dem Schlusspfiff spuckte Sechzig-Spielmacher Efkan Bekiroglu den Braunschweiger Benjamin Kessel an und wurde in der Folge für drei Spiele gesperrt.