Der Trainer hatte neben einer Kampfansage an die Konkurrenz die Lacher auf seiner Seite: Weil am Donnerstag in den Kabinen kein Warmwasser lief, scherzte Meier: "Dann wird der Schniedelwutz halt mal in der Kälte geduscht. Das ist auch nichts Schlimmes."

Das Stadion

Sechzig wartet bekanntlich darauf, inwieweit das Grünwalder Stadion (derzeit mit 15 000 Zuschauern immer ausverkauft, aber unrentabel) ausgebaut werden darf. Resultat der Machbarkeitsstudie: nach AZ-Informationen zwischen April und Juni.

In Uerdingen wird die marode Grotenburg schon saniert. Kostenpunkt? Rund elf Millionen. Dauer? Etwa zwei Jahre. Aigner und Co. tragen ihre Heimspiele daher rund 20 Kilometer entfernt in Duisburg aus. "Heimbonus gibt es da keinen – im Gegenteil: Duisburg ist bei unseren Fans nicht allzu beliebt", sagte Aigner zur AZ. Das zeigt auch der Zuschauerschnitt: 3.882. Am Samstag wird es - auch dank 1.500 mitreisender Sechzger - deutlich voller.

Duell der Investoren-Klubs

Hasan Ismaiks Löwen gegen Ponomarews Krefelder – ähnliche Strukturen, doch gänzlich verschieden: Sechzigs sparende Vereinsbosse verschmähen aktuell weitere Darlehen und Genuss-Scheine von Ismaik. Der Russe Ponomarew (seit 2015 Unterstützer Uerdingens) ist beim KFC Geldgeber und Präsident in Personalunion. Er verstößt daher nicht gegen die 50+1-Regel, hebelt sie aber faktisch aus – wer zahlt, schafft also auch an. Und wer kann im sportlichen Duell der Spar-Löwen gegen die neureiche Wundertüte Uerdingen punkten?

