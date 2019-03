Sechstes Duell Eisbären-EHC am Freitag

Erst am Freitag (19.30 Uhr, Sport1 und MagentaTV) geht’s in Berlin weiter. "Ich will nicht sagen, dass wir wütend sind, aber auf jeden Fall angefressen. Am liebsten hätten wir gleich wieder gespielt und allen gezeigt, dass wir es viel besser können", sagte EHC-Star John Mitchell der AZ, "ich habe in meiner Karriere nie so lange in den Playoffs auf das nächste Spiel warten müssen.“