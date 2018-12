Dual-Kamera und neues Display im Test OnePlus 6T: Preiswertes Premium-Smartphone mit kleinen Makeln

Display hui, Audio pf... geht so

Das Display bereitet also große Freude, egal, ob beim Schauen von Videos, beim Spielen oder einfach nur beim Bedienen der OxygenOS-Oberfläche, die auf Android 9 basiert. Einschränkungen muss der User jedoch beim Klang hinnehmen. Ohne Kopfhörer klingt Musik ohnehin blechern und extrem einseitig, da sie nur von der Smartphone-Unterkante her ertönt. Und mit Kopfhörer? Da muss der altmodische User erst mal in der Lieferbox nach dem USB-Adapter kramen, denn den Klinkenanschluss hat OnePlus beim 6T wegrationalisiert. Schade, weil es so unmöglich wird, gleichzeitig das Gerät vollumfänglich zu nutzen und es zu laden - denn auch auf induktives Laden verzichtet der Hersteller.