"Du wurdest geliebt" Elvis-Witwe Priscilla Presley über Tod ihres Enkels: "Düsterste Tage"

Für Lisa Marie Presley war Ben "die Liebe ihres Lebens"

Dann müsse sie jedoch an ihre Tochter Lisa Marie denken und an den Schmerz, den diese verspüre. Sie sei geradezu vernarrt in ihren Sohn Benjamin gewesen. Sein Vater Danny sei "komplett verloren", weil sein einziger Sohn nun nicht mehr da sei. Die Schauspielerin Riley Keough (31), Benjamins Schwester, sei ihrem Bruder ebenfalls sehr nahegestanden und Lisa Maries elfjährige Zwillingstöchter Harper und Finley hätten ihn "heiß und innig geliebt". Auch Navarone Garibaldi (33), der Halbonkel Benjamins, habe mit dem Verlust zu kämpfen. "Ruhe in Frieden, Ben. Du wurdest geliebt", schließt Presley.