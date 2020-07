"Du verdienst das Beste" Liebevoller Post: Sängerin Pink gratuliert Ehemann Carey Hart

Das Bild zeigt die beiden wohl an Harts 27. Geburtstag im Jahr 2002 - und damit am ersten von seinen Geburtstagen, den das Paar gemeinsam verbrachte. Im August 2001 hatten sie sich kennengelernt. Damals hätte wohl kaum jemand gedacht, was noch auf die beiden zukommen würde: Eine Trennung im Jahr 2003, die Hochzeit 2006, eine erneute Trennung zwei Jahre später. 19 turbulente Jahre und zwei Kinder - Willow (9) und Jameson (3) - später sind die beiden offenbar glücklicher denn je.