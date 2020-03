"Du lernst, damit umzugehen" "Goodbye Deutschland": Neuanfang für Danni Büchner

Die Episode zeigt Danni Büchner nach der Rückkehr aus dem Dschungelcamp, an dem sie in diesem Jahr teilgenommen hatte. Auf Mallorca begrüßt wurde sie von ihren Kindern und Freunden mit einer Party inklusive Luftballons und Konfetti. Die Kids hatten sie "so doll vermisst". Büchner habe unterdessen im Dschungel festgestellt, dass Familie und Freunde wirklich "das Wichtigste" seien. Sie wolle sich nun mehr auf ihre Kinder und sich selbst konzentrieren.