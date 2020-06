Wegen Corona-Krise: "Man geht schneller pleite als vorher"

"Es schaut irgendwie nackt aus", sagt Florian Guggenbichler, Inhaber des Cafés Mesner in Schliersee, beim Blick in seine leere Gaststube. Weniger Sitzplätze, keine Tischdecken. "Das Ambiente ist einfach nicht so, wie man sich das als Gast wünscht." Obwohl er seinen Innenbereich wieder öffnen darf, bleiben die meisten Gäste lieber auf der Terrasse sitzen – natürlich nur bei schönem Wetter. "Du bringst die Leute einfach nicht in den Laden." Entsprechend mager sei der Umsatz.