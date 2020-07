"Du blickst auf die besten Jahre" Charlize Theron findet das Älterwerden ein "komisches Gefühl"

In ihrem neuesten Action-Kracher "The Old Guard" ist Charlize Theron (44, "Atomic Blonde") die Anführerin einer unsterblichen Soldaten-Truppe. Die Dreharbeiten dazu hätten den Hollywood-Star dazu gebracht, über ihr Alter und den Tod nachzudenken, wie sie jetzt im Interview mit der "Bild am Sonntag" verriet.