"Du bist meine Liebe" Rami Malek bestätigt Beziehung zu "Bohemian Rhapsody"-Co-Star

Schon lange brodelt die Gerüchteküche

Damit hat Malek nun offiziell bestätigt, was viele bereits vermutet hatten. Zuerst wurden sie im Mai 2018 zusammen bei einem U2-Konzert in Los Angeles gesichtet. Im August 2018 wurden die beiden dann erneut gemeinsam beim Essen gesehen - Arm in Arm und heftig turtelnd.