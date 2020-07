"Du bist eine Heldin" Sie waren einst verlobt: Big Sean trauert um Naya Rivera

"Du bist eine Heldin"

"Ruhe in Frieden, Naya, Gott segne deine Seele", so Big Sean in dem Post. "Danke, dass du uns alle mit deinem Talent und deiner Präsenz gesegnet hast, du bist eine Heldin! Nicht nur, weil du deinen Sohn gerettet hast, sondern auch wegen der Barrieren, die du für so viele niedergerissen hast, damit sie sich selbstbewusster fühlen können, sich groß und stolz fühlen können, wenn sie das alleine nicht schaffen konnten."