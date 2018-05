Die DSGVO (AZ berichtete) tritt heute in Kraft und macht vielen kleineren Vereinen im Freistaat Angst. "Es vergeht kaum eine Stunde in den letzten Wochen, in der mich dieses Thema nicht beschäftigt", sagt Horber der AZ. Denn sie sind verunsichert, lesen von Bußgeldern in Millionenhöhe bei Verstößen, sollen eigene Datenschutzbeauftragte benennen - und sollen eben sensibler mit den Angaben ihrer Mitglieder umgehen. "Das ist ja auch positiv daran, dass man sich Gedanken macht über den Umgang mit den Daten", findet Horber.