Das Schiff fuhr von Hamburg nach New York. Kurz vor Neufundland soll ein Passagier am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr Ortszeit von Bord gegangen sein, so die erste Stellungnahme. Jetzt ist klar, um wen es sich handelt: Den DSDS-Dritten aus 2003, Daniel Küblböck. Das berichtet "Bild". Offenbar soll der Passagier laut Augenzeuge von Deck 5 gesprungen sein.