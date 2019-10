"DSDS"-Gewinner wurde nur 57 Jahre alt Alphonso Williams: Wegbegleiter und Freunde trauern

Die "DSDS"-Familie ist ebenfalls schockiert. "Ich werde dich vermissen" und "Ruhe in Frieden, Großer", schreibt beispielsweise Pietro Lombardi (27) in einer Instagram-Story. Alexander Jahnke (32), mit dem Williams 2017 im Finale der Gesangsshow stand, postete derweil eine Bilder-Kollage mit seinem liebgewonnenen Kontrahenten von einst. "Ich bin voller Trauer. Versunken in den schönen Erinnerungen an unsere Zeit miteinander. Diese unfassbar geile Zeit, die ich mit dir erleben durfte und aus der unsere wundervolle Freundschaft entstanden ist - Und ich bin dir dafür unendlich dankbar."