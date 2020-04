Zwei Wochen nach seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" hat Schlagersänger Ramon Roselly (26) seinen ersten erfolgreichen Live-Auftritt absolviert. In der RTL-Tanzshow "Let's Dance" performte er am vergangenen Freitag seine Hitsingle "Eine Nacht". Wer offenbar vor dem heimischen TV-Gerät mitfieberte? Pop-Titan Dieter Bohlen (66). Nach dem Auftritt seines "DSDS"-Schützlings soll er direkt zum Mobiltelefon gegriffen und eine Nachricht an Roselly geschickt haben.