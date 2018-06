Dschungelkind, WM, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, das Erste: Dschungelkind, Bestsellerverfilmung

Der deutsche Sprachwissenschaftler Klaus Kuegler (Thomas Kretschmann) beschließt 1979, mit seiner Frau, der Krankenschwester Doris (Nadja Uhl), und seinen drei heranwachsenden Kindern Judith (Milena Tscharntke), Christian (Tom Hoßbach) und Sabine (Stella Kunkat) in den Dschungel von West-Papua zu ziehen, um die Sprache und Gebräuche des steinzeitlich lebenden Eingeborenenstammes der Fayu zu studieren. Am Rande des Eingeborenendorfes beziehen die Kueglers ein Haus. Klaus' Devise lautet: Sich auf keinen Fall in die Belange der Fayu einzumischen. Doch als sie eines Tages Auri (Emmanuel Simeon), einen verletzten Jungen, in ihre Obhut nehmen, droht der Konflikt zwischen den Kueglers und ihren Gastgebern zu eskalieren.