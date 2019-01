Dschungelcamp-Bilanz Domenico De Cicco steht zu seiner Haartransplantation

In der TV-Ausstrahlung vor Ihrem Auszug am Freitag ging es unter anderem um einige Äußerlichkeiten. Ihre Haare waren Thema und Sie sollen nicht geduscht haben. Was sagen Sie dazu?

De Cicco: Ich habe mir vor drei Jahren Haare implantieren lassen, weil sie weniger wurden und ich damit einfach unzufrieden war. Für mich und mein Wohlbefinden war es das Richtige. Andere lassen sich die Brüste machen oder die Lippen aufspritzen, bei mir waren es halt die Haare. Es tut nicht weh und ich kann es nur empfehlen.

Und die Sache mit dem Duschen? Haben Sie wirklich eine Woche nicht geduscht?

De Cicco: Das stimmt, aber ich habe mich schon mit Wasser frisch gemacht. Bei der Dusche im Dschungelcamp hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass man so richtig sauber wird. Ich hatte mir vorab aber auch vorgenommen, dass ich im Dschungel mit ganz wenig auskommen werde und vor allem nicht jeden Tag aufs Äußere zu achten.

Wer könnte zum jetzigen Zeitpunkt Ihrer Ansicht nach Dschungelkönig/Dschungelkönigin werden? Und wem gönnen Sie es?

De Cicco: Ich würde mir wünschen, dass Peter Orloff Dschungelkönig wird. Der Mann hat sehr viel Lebenserfahrung, viel durchgemacht und unterstützt in Afrika eine Stiftung, die Schulen für Kinder baut, die sonst keine Chance auf Schulbildung haben. Einen Teil seines Gewinns würde er an dieses Projekt spenden. Das finde ich wirklich toll und deswegen würde ich mir wünschen, dass er gewinnt. Wir hier haben doch alles und die Kinder dort in Afrika leben jeden Tag in einer Art echtem Dschungelcamp mit schlimmen Entbehrungen.

Haben Sie mit Ihrer Freundin schon telefoniert?

De Cicco: Ich habe noch nicht mit ihr telefoniert. Ich freue mich aber sehr darauf und auch darauf, meine kleine Tochter endlich wiederzusehen.

Worauf freuen Sie sich jetzt gerade am meisten?

De Cicco: Ehrlich gesagt auf einen großen Burger mit viel Käse, Zwiebeln, Salat, Sauce...

