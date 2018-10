Ihr Leben war – das darf man wohl so sagen – geprägt von Erfolg und späteren Niederlagen. Was war die schlimmste Zeit? Was haben Sie dort erlebt?

Wenn man ganz oben war wie ich seinerzeit, dann ist die Fallhöhe enorm. Ich hatte damals alles: eine schicke Penthouse-Wohnung in München, einen tollen BMW, Schmuck, Geld. Dann kam der Absturz. Ich hatte weder eine richtige Wohnung noch eine Krankenversicherung, auch überhaupt kein Geld mehr, und lebte von der Hand in den Mund. Es ist für mich nach wie vor schlimm, darüber zu reden, aber ich bin mit mir im Reinen und kann durch meine eigenen, teils sehr bitteren Erfahrungen mit meiner Geschichte anderen jungen Mädchen, die vom Scheinwerferlicht träumen und sich davon blenden lassen, vielleicht die Augen öffnen. Denn es ist nicht alles Gold, was glänzt – und wo Licht ist, ist auch Schatten.