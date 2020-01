Über ihre Rolle als Mutter sagte die Schauspielerin gegenüber "BZ": "Ich bin eigentlich keine Helikopter-Mutter. Aber ich kann rückblickend sagen: Bei meiner Tochter war ich immer zwei Schritte hinter ihr und bei meinem Sohn war ich immer zwei Schritte vor ihm. Das hat sich in der Pubertät als Fehler herausgestellt."

Sonja Kirchberger: Ihr Freund ist 14 Jahre jünger

Mittlerweile hat sich die 55-Jährige neben der Schauspielerei ein weiteres Standbein erarbeitet. Auf Mallorca erfüllte sich Sonja Kirchberger mit ihrem Restaurant "Petit Ca'n Punta Port" einen Traum, wie sie in einem Interview mit "Gala" verriet: "Ich wollte immer in die Gastronomie, seit ich 20 bin. Und als Gastgeberin hast du ja eigentlich jeden Abend Premiere: jeden Tag eine Inszenierung, die perfekt sein muss."

Auch ihr Freund Daniel lebt mit ihr zusammen auf Mallorca. Obwohl er 14 Jahre jünger ist, war bei der Schauspielerin der Altersunterschied nie Thema: "Ich bin auch kein Typ, der ständig kontrolliert oder ein Update benötigt, wo der andere gerade ist. Für mich zählt Respekt und gutes Benehmen, und das ist altersunabhängig."

Dschungelcamp 2020: Sonja Kirchberger vs. Danni Büchner

Sonja Kirchberger nimmt am Dschungelcamp 2020 teil. Für die Schauspielerin ist es der erste Ausflug ins deutsche Trash-Fernsehen. Aktuell zeigt sie sich eher zurückhaltend, laut PR-Experte wird sie allerdings noch Gas geben. Ob man in Folge sechs mehr von ihr sehen wird? In Folge sechs hat Kirchberger sich erstmals lautstark zu Wort gemeldet und über Danni Büchner gelästert.

Verzicht im Dschungelcamp ein Problem?

Sorgen bereitete ihr im Vorfeld die Vorstellung, auf gewisse Dinge zu verzichten: "Ich bin kaffeesüchtig. Mein Handy ist quasi an meiner rechten Hand angewachsen. Auf all das muss ich 14 Tage verzichten. Ich habe Nächte, in denen ich schweißgebadet aufwache, weil ich mir die schlimmsten Horrorszenen ausmale." Von Entzugserscheinen sieht man bislang allerdings noch nichts.

Kurze Haare: Neue Frisur für Sonja Kirchberger

Schnipp-schnapp, Haare ab: Im November zeigte sich Sonja Kirchberger erstmals mit einem neuen Look. Statt mit langen Haaren präsentierte sich die 55-Jährige mit einer Kurzhaarfrisur auf Instagram. Zu ihrer optischen Veränderung schrieb die Schauspielerin: "Wenn nichts mehr so ist, wie es einmal war :-) ok ! Fast nichts."

Ex-Freund von Sonja Kirchberger ist Jochen Nickel

Mit Schauspieler Jochen Nickel war Sonja Kirchberger von 2001 bis 2012 liiert. Für ihren Sohn Lee-Oscar war der 60-Jährige wie ein Ersatz-Vater, wie Kirchberger gegenüber "Bild" nach der Trennung erklärte: "Ja, Jochen und ich haben uns getrennt. Er war zehn Jahre lang mein Mann, ein wunderbarer Vater für meinen Sohn und ein zuverlässiger Freund. Die letzten zwei Dinge werden sich nie ändern."

Lesen Sie auch: Warum ist Elena Miras bekannt und berühmt? So tickt sie privat