Dschungelprüfung – "Jungle Unchained": Wieder null Sterne wegen Danni Büchner

In der letzten Folge traf es Prince Damien und – mal wieder – Danni Büchner, die sich sogar selbst das Vertrauen schenkte. Davon war in der Prüfung allerdings nichts mehr zu sehen: Während Prince Damien in einer verschlossenen Kiste mit 80 Ratten ausharren musste, ging Danni in einem Hotel auf Sternesuche. Nebenbei sollte sie die drei Schlüssel zum Öffnen der Kiste aus einem Schacht bergen.