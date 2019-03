Entstanden ist das Bild, um das sich alles dreht, vor wenigen Wochen auf der A9 in Oberbayern. Gemacht hat es Tierrechtlerin Monika Wölk. Sie fährt hinter einem Tiertransporter her - und sieht freilich sein Logo: Zwei Comic-Schweinchen auf Liegestühlen, eins hält ein Sektglas in der Hand, sie lächeln, das Bild vermittelt Urlaubs-Atmosphäre. Darunter der Schriftzug "Wir reisen gut… mit". Es folgt der Name des oberbayerischen Viehtransport-Unternehmers. Auf allen drei Fahrzeugen, die für die Firma unterwegs sind, ist dieser Slogan zu sehen.