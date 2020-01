Fünffachmutter Daniela Büchner bezog lange Hartz IV

Daraus macht Danni keinen Hehl: "Es gab mal Zeiten, nach meiner ersten Scheidung und da war ich sogar bei der Tafel Essen holen. Also ich weiß, was es bedeutet wirklich nichts zu haben. Ich hatte keine Kohle, keinen Job, aber drei Kinder. Ich wusste nicht was ich machen sollte! Ich war Hartz-IV-Empfängerin jahrelang." Damals hatte Danni drei kleine Kinder zu versorgen und erzählt, wie sie für fünf Euro Stundenlohn öffentliche Toiletten geputzt hat, um sich etwas dazuzuverdienen. 2007 ließ sie sich von ihrem türkischen Ehemann scheiden, 2009 verstarb er.