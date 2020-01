Marco Cerullo aus dem Dschungelcamp vermisst Freundin Christina

Im Gespräch mit Raul Richter schüttet der Ex-"Bachelorette"-Kandidat Marco Cerullo sein Herz aus. Er schluchzt und grübelt: "Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird im Dschungel." Marco hat auch Angst, dass durch seine Dschungel-Teilnahme sich die Beziehung zu Freundin Christina Grass (31) verändere. "Manchmal sage ich komische Dinge, die ich gar nicht so meine." Raul Richter will ihn beruhigen und redet ihm zu: "Ihr habt doch schon eine richtige krasse Zeit miteinander verbracht." Marco bricht in Tränen aus, er vermisst Christina und fürchtet, sie zu verlieren. Marco bereut, dass er Christina, die im Hotel Versace auf ihn wartet, sein Handy gegeben hat: "Man weiß nie, wer von früher schreibt! Ich hätte ihr nicht mein Handy geben sollen." Er liebe seine Freundin zwar über alles, aber er "weißt nicht, was draußen passiert". Zwingt ihn seine Sehnsucht nach Christina zum Dschungelcamp-Ausstieg?