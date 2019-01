Wurde die Größe des Projekts unterschätzt?

Im November schließlich berichtete die "Chamer Zeitung", Landrat Franz Löffler habe erklärt, wenn M-Net nicht bis zum Januar ein Konzept "samt fixem Zeitplan" vorlege, werde der Auftrag neu ausgeschrieben. In Cham betont man: Die gestiegenen Baukosten müsse M-Net tragen, schließlich sei das Münchner Unternehmen verantwortlich für die Verzögerungen und man habe einen gültigen Vertrag. Löffler sagte im November, M-Net habe möglicherweise "die Größe des Projekts unterschätzt". Auch eine Kommentatorin der "Chamer Zeitung" schrieb: "Nun wird den Stadtwerken in München plötzlich schmerzlich bewusst, dass es schon etwas anderes ist, Einöden hinter Siedling mit Glasfaser zu versorgen als Straßenzüge in Sendling."