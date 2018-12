München - Am U-Bahnhof steht man dicht gedrängt, am Taxistand ist kein Taxi mehr zu bekommen, Straßen sind verstopft und selbst für die Trambahn muss man am Montagmorgen anstehen. Im Hauptbahnhof selbst ist es allerdings überraschend leer. "Ich denke, viele wussten von vornherein von dem Streik und sind gar nicht erst zum Bahnhof gekommen", so eine Frau, die auf den Zug nach Nürnberg wartet. Sie selbst hatte von dem Streik aber erst am Morgen erfahren und wollte trotzdem versuchen, einen Zug zu erwischen.